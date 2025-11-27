Конституційний суд визнав законними штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних

КСУ заявив, що Податкова має право виписувати штрафи, але повинна доводити вину платника, а не робити це автоматично

Фото: Depositphotos

Конституційний суд України підтвердив законність штрафів за прострочену реєстрацію податкових накладних. Про це йдеться у рішенні другого сенату КСУ від 26 листопада, ухваленому за скаргою компанії Andritz Hydro GmbH.

Німецька компанія намагалася оскаржити норми Податкового кодексу, стверджуючи, що фінансові санкції є надмірним. Підставою для скарги був накладений податковим органом штраф у 468 000 грн за несвоєчасну реєстрацію накладної.

Компанія вважала застосування суворих санкцій за "технічне" порушення, яке не призвело до несвоєчасної сплати податку, непропорційним втручанням у право власності.

КСУ визнав, що такі штрафні санкції мають легітимну мету – забезпечення дисципліни у сфері сплати ПДВ та захист економічної безпеки держави. Суд дійшов висновку, що штраф у 20% від суми ПДВ, накладений на компанію, був пропорційним і не порушив справедливого балансу між інтересами держави та бізнесу.

Водночас суд звернув увагу на інше: за своєю суттю й розміром санкція є співмірною з кримінальним покаранням, тому законодавець зобов'язаний забезпечити для платників податків фундаментальні гарантії – індивідуалізацію відповідальності та презумпцію невинуватості. Зокрема, орган контролю має доводити вину платника, а не застосовувати штраф автоматично.

КСУ підкреслив, що питання порядку доведення вини та процедурних гарантій виходить за межі цієї справи, тому він не перевіряв відповідні норми Податкового кодексу.