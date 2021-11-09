Курс биткоина взлетел и установил новый исторический рекорд

9 ноября стоимость биткоина превысила $67 000 и установила новый максимум.

Как следует из данных криптобиржи CoinDesk, к 8:20 по Киеву стоимость одного Bitcoin превышала $67 947 – это на 3,04% больше, чем днем ранее.

Как пишет reuters, рыночный импульс набирает обороты с момента запуска в прошлом месяце фьючерсного биржевого фонда биткойнов в США, что повысило ожидания прибыли за счет потоков.

"Мы чувствуем, что рынок изменился", – сказал Мэтью Дибб, главный операционный директор сингапурской компании Stack Funds, управляющей криптоактивами, и указал на резкое повышение спроса со стороны крупных инвесторов и даже пенсионных фондов.

Аналитики прогнозируют, что криптовалюта перешагнет и порог $100 000, в то время как в JPMorgan справедливой назвали цену $35 000. Они сравнили первую криптовалюту с золотом и подчеркнули, что волатильность цены цифрового актива в четыре раза выше, чем у драгоценного металла.

Ethereum, вторая по рыночной капитализации криптовалюта, также установил рекордный максимум, достигнув $4794,99, согласно CoinDesk. Общая рыночная капитализация криптовалют достигла $2,92 трлн, согласно данным CoinMarketCap.

Наталия Софиенко

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