UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Курс гривни в госбюджете на 2022 год будет не выше 28,7 грн за доллар – Шмыгаль

14.09.2021, 14:08
Курс гривни в госбюджете на 2022 год будет не выше 28,7 грн за доллар – Шмыгаль - Фото
Фото: depositphotos.com

В проекте государственного бюджета на 2022 год планируется курс гривны к доллару на уровне 28,6−28,7 грн/$. Об этом премьер-министра Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции.

 Он напомнил, что соответствующие цифры содержатся в трехлетней бюджетной декларации на 2022−2024 годы, одобренной правительством летом 2022 года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Курс остается в пределах 28,6−28,7", — сказал Шмыгаль.

Первое голосование в Верховной Раде по принятию бюджета-2022 запланировано на 20 октября. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
бюджет курс доллара Денис Шмыгаль
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 