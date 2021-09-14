Курс гривни в госбюджете на 2022 год будет не выше 28,7 грн за доллар – Шмыгаль

В проекте государственного бюджета на 2022 год планируется курс гривны к доллару на уровне 28,6−28,7 грн/$. Об этом премьер-министра Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции.

Он напомнил, что соответствующие цифры содержатся в трехлетней бюджетной декларации на 2022−2024 годы, одобренной правительством летом 2022 года.

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"Курс остается в пределах 28,6−28,7", — сказал Шмыгаль.

Первое голосование в Верховной Раде по принятию бюджета-2022 запланировано на 20 октября.

31 мая 2021 года Кабинет министров одобрил Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, позволяющую планировать госбюджет на три года. 15 июля Верховная Рада ее одобрила.

За семь месяцев в госбюджет поступило 581 млр грн, что на 25 млрд грн больше плана.

Кабинет министров передаст проект государственного бюджета на 2022 год в профильный комитет Верховной Рады 15 сентября.

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Наталия Софиенко

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