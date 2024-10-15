Курс гривни уже долгое время не реагирует на обстрелы — глава Нацбанка

Андрей Пышный. Фото НБУ

В начале большой войны, наличный курс гривни существенно реагировал на обстрелы, однако уже длительное время подобная реакция не наблюдается. Об этом сказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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Глава НБУ рассказал, что впервые заметил эту тенденцию в октябре 2022 года сразу после своего назначения, когда начались массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры и длительные отключения. Он отметил, что со временем корреляция между обстрелами и колебаниями курса исчезла, поскольку общество адаптировалось к новым реалиям угроз.

"Мы уже, к сожалению, в определенной степени привыкли к угрозе ракетных ударов и отвратительному жужжанию "мопедов". Живя в реальности перманентной угрозы, мы стали не безразличными, а аллертными", – отметил Пышный.

По его словам, трансформация общественного сознания повлияла и на курсовую динамику: после каждого массированного обстрела или обострения ситуации на фронте наблюдалась даже определенная ревальвация гривни. Он назвал это "фактором устойчивости", отражающим устойчивость общества и способность к восстановлению после каждого кризиса.

"Мы с коллегами пытались просчитать этот "фактор устойчивости" как положительный риск в прогнозах, поскольку он демонстрирует адаптивность украинского бизнеса даже в условиях чрезвычайных потерь", – добавил глава НБУ.

Пышный также отметил, что ситуация на фронте, безусловно, влияет на психологическое состояние всех, соответственно она влияет на финансовые рынки, экономику и на ожидания: тревожность и напряженность накапливаются и ищут выход, однако ситуация на финансовом рынке стабильная.