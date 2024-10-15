Курс гривні вже тривалий час не реагує на обстріли — голова Нацбанку

Андрій Пишний. Фото НБУ

На початку великої війни, готівковий курс гривні суттєво реагував на обстріли, проте вже тривалий час подібна реакція не спостерігається. Про це сказав голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

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Голова НБУ розповів, що вперше помітив цю тенденцію у жовтні 2022 року, одразу після свого призначення, коли розпочалися масовані удари по об’єктах енергетичної інфраструктури та тривалі відключення. Він зазначив, що з часом кореляція між обстрілами та коливаннями курсу зникла, оскільки суспільство адаптувалося до нових реалій загроз.

"Ми вже, на жаль, певною мірою звикли до загрози ракетних ударів і огидного дзижчання "мопедів". Живучи в реальності перманентної загрози, ми стали не байдужими, а алертними", – зазначив Пишний.

За його словами, трансформація суспільної свідомості вплинула й на курсову динаміку: після кожного масованого обстрілу чи загострення ситуації на фронті спостерігалася навіть певна ревальвація гривні. Він назвав це "фактором стійкості", що відображає стійкість суспільства та здатність до відновлення після кожної кризи.

"Ми з колегами намагалися прорахувати цей "фактор стійкості" як позитивний ризик у прогнозах, оскільки він демонструє адаптивність українського бізнесу навіть в умовах надзвичайних втрат", — додав голова НБУ.

Пишний також зауважив, що ситуація на фронті, безумовно, впливає на психологічний стан усіх, відповідно вона впливає на фінансові ринки, економіку і на очікування: тривожність і напруженість накопичуються і шукають виходу, проте наразі ситуація на фінансовому ринку стабільна.