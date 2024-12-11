Лариса Ставинога: Повышение военного сбора может привести к росту цен на жилье

Как на "первичке" так и на "вторичке"

Лариса Ставинога. Фото: с Facebook-страницы

Повышение налогов, предусмотренное Законом 4015-IX, может способствовать росту цен на жилье.

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Об этом в комментарии для LIGA.net рассказала президент Союза специалистов недвижимого имущества Украины (СФНУ) Лариса Ставинога.

"В октябре и ноябре наблюдалось определенное сезонное оживление, но что будет в декабре — прогнозировать сложно. Это обусловлено как повышением налогов, повлиявшим на рынок в октябре, так и внешними факторами, такими как массированные обстрелы или отключение электроэнергии. А повышение военного сбора может привести к росту цен на жилье", – говорится в комментарии эксперта.

Военный сбор при покупке недвижимости обычно делится между покупателем и продавцом. В случае повышения ставки с 1,5% до 5% покупатель заплатит дополнительные 1,75%, а девелопер потеряет такую же долю дохода.

Это может побудить застройщиков повысить цены на квадратный метр, чтобы компенсировать потери. На стоимость квадратного метра также отразится новый налог на прибыль для финансовых учреждений (25%). К примеру, управляющие фондов финансирования строительства, которые сейчас платят 18%, могут перевести увеличение налогов на покупателей из-за более высоких цен.