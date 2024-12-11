Лариса Ставинога: Підвищення військового збору може призвести до зростання цін на житло

Як на "первинці" так і на "вторинці"

Лариса Ставинога. Фото: з Facebook-сторінки

Підвищення податків, яке передбачено Законом 4015-IX, може сприяти зростанню цін на житло.

Про це в коментарі для LIGA.net розповіла президентка Спілки фахівців нерухомого майна України (СФНУ) Лариса Ставинога.

"У жовтні та листопаді спостерігалося певне сезонне пожвавлення, проте що буде у грудні — прогнозувати складно. Це зумовлено як підвищенням податків, яке вплинуло на ринок у жовтні, так і зовнішніми факторами, такими як масовані обстріли чи відключення електроенергії. А підвищення військового збору може призвести до зростання цін на житло", – зазначено в коментарі експертки.

Військовий збір під час купівлі нерухомості зазвичай ділиться між покупцем і продавцем. У разі підвищення ставки з 1,5% до 5%, покупець заплатить додаткові 1,75%, а девелопер втратить таку саму частку доходу.

Це може спонукати забудовників підвищити ціни на квадратний метр, щоб компенсувати втрати. На вартість квадратного метра також вплине новий податок на прибуток для фінансових установ (25%). Наприклад, управителі фондів фінансування будівництва, які нині сплачують 18%, можуть перекласти збільшення податків на покупців через вищі ціни.