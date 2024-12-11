Президент СФНУ Ставинога: єОселя більше підтримує забудовників, ніж вирішує житлові питання

Навіть участь у державній програмі не гарантує завершення будівництва

Переорієнтація державної програми пільгової іпотеки єОселя на первинний ринок корисна забудовникам, однак це не буде сприяти розв'язанню житлових питань громадян.

Про це в коментарі для LIGA.net розповіла президентка Спілки фахівців нерухомого майна України (СФНУ) Лариса Ставинога.

"Уряд розраховує, що це сприятиме створенню нових робочих місць і відновленню будівельної галузі. Однак це досить сумнівний аргумент. Програма радше підтримує забудовників, ніж вирішує житлові питання громадян. Люди, які користуються єОселею, зазвичай потребують житла негайно. Вони вкладають останні кошти, збирають гроші родинами, віддають усе, що заробляють. Це не ті, хто має фінансову подушку, може чекати та спокійно платити кредит, розглядаючи це як інвестицію", – пояснює експертка.

Ставинога також зауважує, що навіть участь у державній програмі не гарантує завершення будівництва. Програма не вирішує ключової проблеми — загального фінансування проєктів.

На її думку, державі варто зобов’язати забудовників завершувати будівництво та вводити об’єкти в експлуатацію, а вже після цього претендувати на фінансування через такі програми. Такий підхід був би значно орієнтованішим на споживачів.