Президент СФНУ Ставинога: єОселя больше для застройщиков, чем решает жилищные вопросы

Строитель. Фото: Despositphoto

Переориентация государственной программы льготной ипотеки єОселя на первичный рынок полезна застройщикам, однако это не будет способствовать решению жилищных вопросов граждан.

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Об этом в комментарии для LIGA.net рассказала президент Союза специалистов недвижимого имущества Украины (СФНУ) Лариса Ставинога.

"Правительство рассчитывает, что это будет способствовать созданию новых рабочих мест и восстановлению строительной отрасли. Однако это достаточно сомнительный аргумент. Программа скорее поддерживает застройщиков, чем решает жилищные вопросы граждан. Люди, которые пользуются єОселя, обычно нуждаются в жилье немедленно. Они вкладывают последние средства, собирают деньги семьями, отдают все, что зарабатывают. Это не те, у кого есть финансовая подушка, может ждать и спокойно платить кредит, рассматривая это как инвестицию", – объясняет эксперт.

Ставинога также отмечает, что даже участие в государственной программе не гарантирует завершения строительства. Программа не решает ключевую проблему — всеобщее финансирование проектов.

По ее мнению, государству следует обязать застройщиков завершать строительство и вводить объекты в эксплуатацию, а уже после этого претендовать на финансирование через такие программы. Такой подход был бы более ориентирован на потребителей.