Льготы и соцпомощь. В Украине хотят создать единый реестр получателей

В Министерстве цифровой трансформации Украины инициируют создание единого реестра получателей льгот и социальной помощи. Об этом сообщил первый заместитель главы Минцифры Алексей Выскуб в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В сфере социальной защиты…есть много видов льгот, адресной помощи и других видов социальных выплат, и все это предоставляется через различные бэк-офисные системы. То есть нет вообще единого реестра лиц, которые в стране являются получателями социальных льгот. Они все распорошены по сотне различных систем, безумное дублирование", — сказал чиновник.

По его словам, Министерство финансов предпринимало попытки систематизировать информацию о получателях соцпомощи, но такие усилия оказались не очень продуктивными.

"Минфин делал подход к верификации постфактум, который имеет очень небольшой КПД. Это не его функции, да и не должно быть верификация постфактум - она ​​должна быть превентивной", — отметил Выскуб.

Он критически оценил и соответствующую деятельность Минсоцполитики.

"Проблема - в полностью разваленном бэк-офисе Минсоцполитики. Там не первый год реализуются проекты Всемирного банка общей стоимостью где-то на $300 млн, но они сейчас совершенно неэффективны. У нас была создана рабочая группа по Минсоц, вместе с депутатами и Минцифры. Мы пришли к выводу, что проекты банка являются неэффективными концепциями, ибо охватывали только Минсоц и не охватывали ни Пенсионный фонд, ни Службу нетрудоспособности, ни другие социальные фонды. Там была автоматизация клочка сферы соцзащиты за бешеные деньги. Мы хотим расширить ее, чтобы был единый реестр лиц, получающих определенные бюджетные социальные выплаты", — сказал замминистра.

По его мнению, все виды соцвыплат должны быть пересмотрены и трансформированы в автоматизированные бизнес-процессы, связанные с единым реестром. Чиновник считает, что лишь при таком условии система будет работать и станет понятно, сколько человек в Украине получают те или иные виды соцпомощи.

В январе Кабмин изменил условия отбора банков для выплаты пенсий и зарплат бюджетникам.

В июле Кабмин изменил условия предоставления государственной соцпомощи.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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