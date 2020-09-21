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Доступная ипотека. В Кабмине анонсируют новую кредитную программу для 30 000 семей

21.09.2020, 11:45
Доступная ипотека. В Кабмине анонсируют новую кредитную программу для 30 000 семей - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о готовности правительства в следующем году предусмотреть в государственном бюджете предоставление ипотечных кредитов. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

По словам министра, правительство в 2021 году планирует запустить новую ипотечную программу для 30 000 семей.  

"Это новая программа. Мы докапитализируем новую структуру, которая сможет предоставлять ипотечные кредиты и также предоставлять финансовый лизинг, кредит. То есть, это строительство жилья", – сказал Марченко.
Государственное ипотечное учреждение было создано Кабмином в 2004 году. ГИУ занимается льготной государственной ипотекой жилья в национальной валюте. Главная цель учреждения – рефинансирование ипотечных кредиторов (банков и небанковских финансовых учреждений, которые осуществляют деятельность по предоставлению обеспеченных ипотекой кредитов) за счет средств, поступивших в том числе от размещения ценных бумаг, содействие дальнейшему развитию рынка ипотечного кредитования. 

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Наталия Софиенко
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