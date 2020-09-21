Доступная ипотека. В Кабмине анонсируют новую кредитную программу для 30 000 семей
21.09.2020, 11:45
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о готовности правительства в следующем году предусмотреть в государственном бюджете предоставление ипотечных кредитов. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.
По словам министра, правительство в 2021 году планирует запустить новую ипотечную программу для 30 000 семей."Это новая программа. Мы докапитализируем новую структуру, которая сможет предоставлять ипотечные кредиты и также предоставлять финансовый лизинг, кредит. То есть, это строительство жилья", – сказал Марченко.
Государственное ипотечное учреждение было создано Кабмином в 2004 году. ГИУ занимается льготной государственной ипотекой жилья в национальной валюте. Главная цель учреждения – рефинансирование ипотечных кредиторов (банков и небанковских финансовых учреждений, которые осуществляют деятельность по предоставлению обеспеченных ипотекой кредитов) за счет средств, поступивших в том числе от размещения ценных бумаг, содействие дальнейшему развитию рынка ипотечного кредитования.
- В апреле президент Владимир Зеленский анонсировал программу ипотеки для населения под 10% годовых.
- В середине августа Зеленский заявил, что банки уже выдают ипотеку под 10% годовых.
- В рамках реализуемой с 1 июля госпрограммы "Доступное жилье под 10% годовых" банки уже выдали около 400 ипотечных кредитов на общую сумму 329,2 млн грн.
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