Марченко о бюджете-2021: Давления на честный бизнес не будет

Средств бюджета достаточно для финансирования всех приоритетных потребностей государства, поэтому давления на честный бизнес и добросовестных налогоплательщиков не будет. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе презентации в Верховной Раде проекта госбюджета на 2021 год.

Глава Минфина отметил, что при подготовке проекта бюджета принципиальным было достичь баланса, исходя из имеющихся возможностей.

"Бюджетные доходы отражают то, какие реально поступления может обеспечить в следующем году экономика без повышения налогов. Мы полностью придерживались принципа реалистичности", - подчеркнул Марченко.

По его словам, согласно проекту госбюджета, расходы вырастут на 65,5 млрд грн или на 5,1%.

14 сентября Кабинет министров одобрил и направил на рассмотрение парламенту проект закона о госбюджете на 2021 год. В проекте предусмотрены доходы государственного бюджета на уровне 1071,1 млрд грн, расходы – 1350,1 млрд грн, дефицит – 270 млрд грн или 6% от ВВП.

По мнению министра финансов Сергея Марченко, проект госбюджета на следующий год – реальный и сбалансированный. Он заявил, что проект бюджета основывается макроэкономическом прогнозе, который правительство приняло в июле.

Верховная Рада начала рассмотреть проект закона о государственном бюджете на 2021 год в пятницу, 18 сентября.

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Сергей Чигирь

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