Марченко: Важно, чтобы "репарационный кредит" был безусловным для Украины

Фото: Министерство финансов Украины

Министерство финансов рассчитывает на "репарационный кредит" от Евросоюза как один из основных инструментов обеспечения финансовых потребностей Украины уже с начала 2026 года и надеется, что западные партнеры не будут выставлять условий для получения этих денег. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко на встрече финансового блока стран Большой семерки (G7) во время рабочего визита в Вашингтон.

Он отметил, что финансовая система Украины демонстрирует устойчивость, но нуждается во внешней поддержке из-за продолжения активных боевых действий. Дополнительное давление начали создавать российские атаки на энергетическую инфраструктуру.

"Внутренние доходы государственного бюджета растут. В 2025 году обеспечение расходов бюджета собственными доходами увеличилось на 11% по сравнению с 2024 годом. Налоговые поступления имеют положительную динамику и составят ориентировочно 37,2% к ВВП в 2026 году", – цитирует Марченко пресс-служба министерства.

Украина формирует бюджет на 2026 год из предположения, что война будет продолжаться, поэтому основная доля расходов – более $60 миллиардов, или 27,2% ВВП, – пойдет на сектор обороны и безопасности.

"Механизм, который предусматривает использование замороженных активов РФ, должен стать одним из основных в обеспечении финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах. Важно, чтобы этот инструмент был безусловным для Украины и гибким в определении направления денежных средств", – говорится в заявлении министра.