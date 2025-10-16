Марченко: Важливо, щоб "репараційний кредит" був безумовним для України

Фото: Міністерство фінансів України

Міністерство фінансів розраховує на "репараційний кредит" від Євросоюзу як один з основних інструментів забезпечення фінансових потреб України вже з початку 2026 року і сподівається, що західні партнери не виставлятимуть умов для отримання цих грошей. Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі фінансового блоку країн Великої сімки (G7) під час робочого візиту до Вашингтона.

Він наголосив, що фінансова система України демонструє стійкість, але потребує зовнішньої підтримки через продовження активних бойових дій. Додатковий тиск почали створювати російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

"Внутрішні доходи державного бюджету зростають. У 2025 році забезпечення видатків бюджету власними доходами збільшилось на 11% у порівнянні з 2024 роком. Податкові надходження мають позитивну динаміку і становитимуть орієнтовно 37,2% до ВВП у 2026 році", – цитує Марченка пресслужба міністерства.

Україна формує бюджет на 2026 рік з припущення, що війна триватиме, тому основна частка видатків – понад $60 мільярдів, або 27,2% ВВП, – піде на сектор оборони та безпеки.

"Механізм, який передбачає використання заморожених активів РФ, має стати одним з основних у забезпеченні фінансових потреб України у 2026-2027 роках. Важливо, щоб цей інструмент був безумовним для України та гнучким у визначенні напрямів спрямування коштів", – йдеться в заяві міністра.