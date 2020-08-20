Mastercard покупает платежную систему Nets за 3 млрд евро

Еврокомиссия провела расследование в рамках норм ЕС о слияниях и одобрила намерение Mastercard приобрести датскую платежную систему Nets, сообщает пресс-центр институции.

Расследование показало, что слияние двух конкурентных компаний не приведет к ухудшению конкуренции и качества услуг на рынке. Nets и Mastercard частично пересекались лишь на скандинавском рынке.

"Сегодняшнее решение гарантирует сохранение эффективной конкуренции и способствует появлению нового поставщика услуг платежной инфраструктуры в реальном времени в Европейской экономической зоне," - сообщила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргарет Вестагер.

Mastercard заявила о покупке Nets 6 августа. Датская система биллинга (автоматизированная учетная система) предоставляет услуги клиринга (безналичные расчеты между странами, компаниями и т.д.) и мгновенных платежей.

Mastercard покупает Nets за рекордные для себя €2,85 млрд. Причиной покупки стало желание расширить возможности в сфере платежей в режиме реального времени.

"Что мы обнаружили в Nets, так это то, что этот бизнес глубоко укоренился на некоторых из самых инновационных и динамичных платежных рынках в мире," - говорит генеральный директор Mastercard по продуктам и инновациям Майкл Мибах.

Информация о сделке появилась на следующий день после заявления Федерального резервного банка США о создании системы мгновенных платежей FedNow.

В этом году компания уже потратила около $1,1 млрд на приобретения и стратегические инвестиции в акционерный капитал, стремясь расширить свой охват. Mastercard также подтвердила, что покупка отнимет у компании часть прибыли на следующие два года после закрытия сделки.



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После подтверждения покупки, акции Mastercard выросли на 2% на ранних торгах на Уолл-стрит. Mastercard также планирует расширить деятельность Nets за пределы рынков Северной Европы. Компания также подтвердила свое намерение искать дополнительные возможности для приобретения в сфере платежей в реальном времени и в других областях.

Впервые Mastercard заявил о желании купить Nets в августе 2019 года.

Датский Nets является крупнейшим в Скандинавии оператором платежной системы. Он обслуживает более 400 000 торговых точек.

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Александр Мясищев

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