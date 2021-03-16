Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд

Международные резервы Украины сократились до $27,8 млрд по сравнению с $28,54 млрд на начало марта. Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

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"С учетом выплат по погашению долга правительства и Национального банка перед МВФ в сумме 295,5 млн специальных прав заимствования, международные резервы НБУ по состоянию на 15 марта сократились до $27,8 млрд", – сообщил Данилишин.

Что влияет на динамику международных резервов, читайте тут.

По данным НБУ, на 1 марта 2021 года международные резервы Украины составили $28,5 млрд. В январе они сократились на 1,1% и составляли на 1 февраля $28,82 млрд.

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Юрий Тарасовский

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