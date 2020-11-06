Международные резервы сократились до $26,1 млрд. В НБУ назвали причины

За октябрь 2020 года международные резервы сократились на 1,5% до $26,1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Сокращение международных резервов в октябре произошло в результате погашения внешних и внутренних обязательств государства и проведения валютных интервенций НБУ для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке, говорится в сообщении.

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Нацбанк отмечает три фактора, влиявших на динамику резервов в октябре.

Первый – операции правительства по управлению внешним долгом. На обслуживание внешнего гарантированного и государственного долга было потрачено $381 млн. Из них: $213,3 млн на погашение внутренних гособлигаций (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, $78 млн – на обслуживание еврооблигаций. В то же время, валютные поступления в адрес правительства составили $188 млн.

Второй – операции НБУ на межбанковском валютном рынке. Для сглаживания курсовых колебаний Нацбанк провел несколько интервенций на общую сумму $191 млн.

Третий фактор – переоценка финансовых инструментов в следствии изменения рыночной стоимости и курсов валют. В октябре их стоимость уменьшилась на $1,1 млн.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – говорится в сообщении НБУ.

7 октября НБУ сообщил, что международные резервы Украины сократились на 8,7% и составили $26,5 млрд по итогам сентября.

22 октября НБУ обнародовал прогноз динамики объема международных резервов на период 2020-2022 годов. К концу 2020 году международные резервы Национального банка Украины составят $29,1 млрд. Еще в июле Нацбанк прогнозировал к концу года объем резервов на уровне 29,8 млрд. В 2021 году НБУ прогнозирует объем международных резервов на уровне $29,5 млрд вместо прогнозируемых ранее $32,7 млрд. В 2022 году резервы должны составить $28,8 вместо ранее ожидаемых $32,7 млрд.

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Роман Брыль

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