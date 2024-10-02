Меньше импорта, больше льгот: в Украине замедляется поступление таможенных платежей

Объемы облагаемого налогом импорта уменьшились за сентябрь на 11%, или на 2,3 млн тонн

Фото: пресс-служба Киевской таможни

В государственный бюджет поступило 52,3 млрд грн таможенных платежей в сентябре, что на 1,2 млрд грн больше, чем в августе, но при этом индикативный показатель поступлений от таможни выполнен только на 86,9%. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Отставание от графика поступлений связано с сокращением импорта и таможенными льготами.

Так, в сентябре объемы облагаемого налогом импорта уменьшились по сравнению с августом текущего года на 11%, или на 2,3 млн тонн. В частности, существенно снизился импорт природного газа – на 58%, проката плоского – на 51%, нефтепродуктов – на 26%.

По расчетам Министерства экономики, до конца года следует ожидать уменьшения ввоза в страну импортных товаров, что повлияет на количество таможенных платежей, добавляют в Гостаможне.

В сентябре наблюдалось увеличение объемов льгот по уплате таможенных платежей до 18,7 млрд грн. Например, существенно выросли суммы предоставленной "энергосберегающей" льготы и льготы при импорте электромобилей.

В целом за девять месяцев 2024 года Гостаможня обеспечила поступление 432,2 млрд грн, что позволило дополнительно перечислить в госбюджет 4,1 млрд грн.