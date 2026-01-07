Местные бюджеты получили более 491 миллиарда гривен в 2025 году

Налоговые поступления в местные бюджеты возросли на 13,4% по сравнению с 2024 годом

Фото: пресс-служба НБУ

Местные бюджеты Украины получили более 491 миллиарда гривен налоговых поступлений в 2025 году. Это на 13,4% больше, чем в прошлом. Об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

"Стабильное и ответственное исполнение бизнесом налоговых обязательств – ключевое условие финансовой способности общин, финансирование социальных программ и инфраструктурных проектов", – отметила Карнаух.

Больше денег в местные бюджеты принесли:

Налог на доходы физических лиц – 300,3 миллиарда гривен, рост на 16,6% по сравнению с прошлым годом. Это самый большой источник поступлений для местных бюджетов.

Единый налог – 76,4 миллиарда гривен, плюс 10,5% к предыдущему году.

Налог на имущество – 58,3 млрд грн, рост на 16,1%.

Акцизный налог от производимых в Украине подакцизных товаров – 1,9 миллиарда гривен, плюс 13,7%.

Экологический налог – 1,6 млрд грн, рост на 7,3%.

Туристический сбор – 359 миллионов гривен, скачок на 31,5%.

Сбор за парковку транспортных средств – 205,3 миллиона гривен, плюс 17,9%.

Поступления по рентной плате за пользование недрами также возросли на 8,5 миллиона гривен, что дополнительно усилило финансовую базу местных бюджетов.

"Каждая оплаченная гривня в местные бюджеты – это вклад в ежедневную жизнедеятельность общин: работу школ, детских садов и больниц, благоустройство и дороги, услуги, жилищно-коммунальное хозяйство", – добавила Карнаух.