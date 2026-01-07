Місцеві бюджети отримали понад 491 мільярд гривень у 2025 році

Податкові надходження до місцевих бюджетів зросли на 13,4% порівняно з 2024 роком

Фото: пресслужба НБУ

Місцеві бюджети України отримали понад 491 мільярд гривень податкових надходжень у 2025 році. Це на 13,4% більше, ніж торік. Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

"Стабільне та відповідальне виконання бізнесом податкових зобов'язань – ключова умова фінансової спроможності громад, фінансування соціальних програм та інфраструктурних проєктів", – зазначила Карнаух.

Найбільше грошей до місцевих бюджетів принесли:

Податок на доходи фізичних осіб – 300,3 мільярда гривень, зростання на 16,6% порівняно з минулим роком. Це найбільше джерело надходжень для місцевих бюджетів.

Єдиний податок – 76,4 мільярда гривень, плюс 10,5% до попереднього року.

Податок на майно – 58,3 мільярда гривень, зростання на 16,1%.

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів – 1,9 мільярда гривень, плюс 13,7%.

Екологічний податок – 1,6 мільярда гривень, зростання на 7,3%.

Туристичний збір – 359 мільйонів гривень, стрибок на 31,5%.

Збір за паркування транспортних засобів – 205,3 мільйона гривень, плюс 17,9%.

Надходження з рентної плати за користування надрами також зросли на 8,5 мільйона гривень, що додатково посилило фінансову базу місцевих бюджетів.

"Кожна сплачена гривня до місцевих бюджетів – це вклад у щоденну життєдіяльність громад: роботу шкіл, садків та лікарень, благоустрій та дороги, послуги, житлово-комунальне господарство", – додала Карнаух.