Місцеві бюджети отримали понад 491 мільярд гривень у 2025 році
Місцеві бюджети України отримали понад 491 мільярд гривень податкових надходжень у 2025 році. Це на 13,4% більше, ніж торік. Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
"Стабільне та відповідальне виконання бізнесом податкових зобов'язань – ключова умова фінансової спроможності громад, фінансування соціальних програм та інфраструктурних проєктів", – зазначила Карнаух.
Найбільше грошей до місцевих бюджетів принесли:
- Податок на доходи фізичних осіб – 300,3 мільярда гривень, зростання на 16,6% порівняно з минулим роком. Це найбільше джерело надходжень для місцевих бюджетів.
- Єдиний податок – 76,4 мільярда гривень, плюс 10,5% до попереднього року.
- Податок на майно – 58,3 мільярда гривень, зростання на 16,1%.
- Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів – 1,9 мільярда гривень, плюс 13,7%.
- Екологічний податок – 1,6 мільярда гривень, зростання на 7,3%.
- Туристичний збір – 359 мільйонів гривень, стрибок на 31,5%.
- Збір за паркування транспортних засобів – 205,3 мільйона гривень, плюс 17,9%.
Надходження з рентної плати за користування надрами також зросли на 8,5 мільйона гривень, що додатково посилило фінансову базу місцевих бюджетів.
"Кожна сплачена гривня до місцевих бюджетів – це вклад у щоденну життєдіяльність громад: роботу шкіл, садків та лікарень, благоустрій та дороги, послуги, житлово-комунальне господарство", – додала Карнаух.
- До місцевих бюджетів за 10 місяців 2025 року надійшло 174,4 млн грн збору за паркомісця, що на 23,8 % більше, ніж за аналогічний період минулого року (140,9 млн грн).
Коментарі (0)