Местные бюджеты получили на 5 млрд больше, чем год назад

В январе 2026 года поступления в территориальные общины выросли на 14%

Фото: пресс-служба ГНС

Местные бюджеты Украины в январе 2026 года получили более 40,5 млрд грн – на 14,2%, или 5 млрд грн больше, чем в январе прошлого года. Об этом сообщила и. о. председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Основную долю поступлений – почти 60% – формирует налог на доходы физических лиц. Общая сумма уплаченного НДФЛ составила 23,2 млрд грн, что на 17,2% больше, чем в прошлом году.

Вклад в бюджеты общин также обеспечили другие источники: единый налог – 9,2 млрд грн (рост на 7,4%), налог на имущество – 5,1 млрд грн (+15,7%), туристический сбор – 28,4 млн грн (+14,3%), экологический налог – 28,1 млн грн (+39,5%) и сбор за места для парковки транспортных средств – 17 млн грн (+11,5%).

"Мы благодарны украинскому бизнесу, который продолжает работать и выполнять налоговые обязательства", – подчеркнула Карнаух.