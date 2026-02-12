Місцеві бюджети отримали на 5 млрд більше, ніж рік тому

У січні 2026 року надходження до територіальних громад зросли на 14%

Фото: пресслужба ДПС

Місцеві бюджети України у січні 2026 року отримали понад 40,5 млрд грн – на 14,2%, або 5 млрд грн більше, ніж у січні минулого року. Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Основну частку надходжень – майже 60% – формує податок на доходи фізичних осіб. Загальна сума сплаченого ПДФО становила 23,2 млрд грн, що на 17,2% більше, ніж торік.

Внесок у бюджети громад також забезпечили інші джерела: єдиний податок – 9,2 млрд грн (зростання на 7,4%), податок на майно – 5,1 млрд грн (+15,7%), туристичний збір – 28,4 млн грн (+14,3%), екологічний податок – 28,1 млн грн (+39,5%) та збір за місця для паркування транспортних засобів – 17 млн грн (+11,5%).

"Ми вдячні українському бізнесу, який продовжує працювати та виконувати податкові зобов'язання", – наголосила Карнаух.