Миллиарды Газпрома. НБУ ждет поступления валюты от Нафтогаза в резервы

Национальный банк (НБУ) рассчитывает на поступление в международные резервы валюты от НАК “Нафтогаз Украины” в ближайшие месяцы. Об этом сообщил замглавы регулятора Олег Чурий на онлайн-брифинге 20 марта.

“Мы рассчитываем на поступление значительной суммы, которую Нафтогаз получил от Газпрома. Думаю, что большая часть от этой суммы окажется в резервах НБУ в ближайшие месяцы”, - сказал он.

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На данный момент резервы НБУ превышают $24 млрд ($было 26,6 млрд на начало марта). Около $2 млрд Нацбанк потратил на поддержание гривни.

По словам Чурия, НБУ заработал на подорожании ценных бумаг США, которые составляют часть резервов.

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