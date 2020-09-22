Миллионы обращений. Налоговая назвала самые популярные админуслуги среди украинцев

За январь-август Государственная налоговая служба предоставила украинцам 3,2 млн административных услуг. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Всего за этот период было предоставлено 96 видов административных услуг.

Более 1 млн налогоплательщиков получили сведения из государственного реестра физлиц-плательщиков налогов о суммах и источниках полученных доходов и удержанных налогов.

Среди самых популярных услуг – выдача карточки плательщика налогов (идентификационного кода), а также внесение в паспорт гражданина Украины данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика из госреестра физлиц-налогоплательщиков. В течение января - августа было предоставлено более 801 700 таких услуг.

В рамках взаимодействия с Министерством цифровой трансформации Государственная налоговая служба занимается наполнением Реестра административных услуг (registry.diia.gov.ua), который интегрирован с порталом "Дія" (httsp://guide.diia.gov.ua/), информацией обо всех услугах, которые предоставляет ГНС и ее территориальные органы.

Для того, чтобы украинцы могли подавать в электронной форме заявления на получение админуслуг, на портале "Дія" в Реестре административных услуг размещена гиперссылка на "Электронный кабинет" (http://cabinet.tax.gov.ua).

Также на сайте Государственной налоговой службы размещен перечень админуслуг, предоставляемых ГНС и ее территориальными органами.

В начале сентября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение запрета на выезд за рубеж для украинцев за неуплату налогов и сборов.

Также в начале сентября стало известно о том, что ГНС четвертый месяц подряд перевыполнила план по сбору налогов.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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