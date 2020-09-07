Минфин будет жестче проверять граждан, которые обращаются за госпомощью

С 1 января 2021 года Министерство финансов запустит предварительную верификацию информации, которая подается гражданами при обращении за государственной помощью, как это предусматривает закон О верификации и мониторинге госвыплат. Об этом говорится в сообщении министерства.

Для этого Минфин уже построил информационно-аналитическую платформу верификации государственных выплат, которая объединяет в одном месте информацию о реципиентах из многих источников.

"Персональные данные на информационно-аналитической платформе надежно защищены от внешнего вмешательства. При этом обработка информации осуществляется в автоматизированном режиме средствами платформы без человеческого вмешательства", – отметили в ведомстве.

Платформа может обеспечить одновременную обработку 3500 запросов на проверку информации, что "позволяет использовать данное программное решение государственными органами при назначении выплаты и значительно сокращать время, необходимое для принятия решений о выплатах".

Сейчас министерством разработан механизм предоставления доступа к платформе органов, осуществляющих госвыплаты.

В министерстве уверены, что проведение превентивной верификации также будет способствовать эффективному и целевому использованию бюджетных средств, "поскольку достоверность сведений, влияющих на определение права и размер государственных пособий, будет проверяться в режиме реального времени на этапе назначения выплат".

СПРАВКА. Верификация государственных выплат – это комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, поданной для назначения, начисления и осуществления государственных выплат (соцпомощи, субсидий, дотаций и пр.).

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В ноябре Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №1231 о верификации и мониторинге государственных выплат .

№1231 верификации и мониторинге государственных выплат Президент Владимир Зеленский 18 декабря 2019 года подписал Закон "О верификции и мониторинге государственных выплат" № 324-ІХ. Документ определяет основные этапы верификации и мониторинга выплат, а также перечень информации, которая подается для верификации.

Наталия Софиенко

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