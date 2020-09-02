Из Фонда борьбы с COVID-19 больше всего потрачено на соцзащиту и "дороги Зеленского"

Из Фонда борьбы с COVID-19 на 1 сентября 2020 года потрачено 19,1 млрд грн из предусмотренных 66 млрд грн - это 29% от общей суммы, заявил Экономической правде министр финансов Сергей Марченко.

"По состоянию на 1 сентября на здравоохранение использовано - 583 млн грн из 16,3 млрд грн выделенных средств, на социальную защиту - 8,8 млрд грн из 10,6 млрд грн, на обеспечение правопорядка - 2,4 млрд грн из 2,5 млрд грн. Министерству образования и науки Украины, а именно на возврат средств за пробное ВНО, направлено и использовано 52,5 млн грн. На строительство и ремонт дорог использовано 7,2 млрд грн из 35 млрд грн, на сферу культуры выделено 1 млрд грн, которые пока не использованы", - заявил Марченко.

В то же время на восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, выделили 524,2 млн грн, которые также еще не использованы.

18 апреля президент Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет, которые были приняты Верховной Радой 13 апреля. Изменения предполагают увеличение финансирования МОЗ, помощь пенсионерам и безработным, а также создание фонда для борьбы с COVID-19 и его последствиями.

На финансирование фонд для борьбы с коронавирусом в госбюджете предусмотрели 64,7 млрд грн. В Минфине уточнили, на что пойдут деньги.

В мае премьер Денис Шмыгаль сообщил, что из 65 млрд грн Фонда борьбы с коронавирусом 20 млрд грн направлены на пенсионную реформу, более 3 млрд – медзакупки и доплаты медикам.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сергей Чигирь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.