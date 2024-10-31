Минфин: долг Украины растет, но его структура становится выгоднее

Стоимость государственного долга Украины с начала 2024 года снизилась с 6,24% до 4,88% годовых

Министр финансов Сергей Марченко (Фото: пресс-служба Минфина)

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины по состоянию на конец сентября 2024 года достигла $155,7 млрд (6409 млрд грн). Но при этом его стоимость снизилась на 21,8% с начала года – с 6,24% до 4,88% годовых, говорится на сайте Министерства финансов.

Средний срок погашения – более 11 лет.

Более половины задолженности (58%) составляют льготные ссуды от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств, что делает долговой портфель более долгосрочным и дешевым в обслуживании.

Государственный долг Украины состоит из внешнего долга на сумму 4613 млрд грн (72%) и внутреннего на 1796 млрд грн (28%).

За третий квартал он увеличился на 241 млрд грн, или на $3,5 млрд в долларах США. Главная причина – увеличение финансирования от международных партнеров, особенно Европейского Союза в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.