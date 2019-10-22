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Украина может получить второй транш от ЕС до конца года

Украина может получить второй транш от ЕС до конца года
22.10.2019, 13:03

Министр финансов прогнозирует, что до конца 2019 года Украина получил новый транш от ЕС на 500 млн евро

Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи на 500 млн евро от Европейского Союза до конца 2019 года при условии принятия законодательства о финансовом мониторинге и находясь в программе МВФ. Об этом сообщил министр финансов Оксана Маркарова на пресс-брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"У нас остается еще одно условие - приведение правил финансового мониторинга в соответствие с IV Европейской директивой. Законопроект разработан, подан, сейчас отрабатывается двумя парламентскими комитетами. Надеюсь, в ближайшее время мы с Верховной Радой сможем его принять", - сказала Маркарова на пресс-брифинге во вторник.

При этом она отметила, что Украина должна находиться в программе МВФ.

"Чтобы начать выборку денег, нужно будет находиться в программе МВФ... У нас есть открытая возможность до конца года этот транш получить", - добавила она.

  • 14 сентября 2018 года Украина и Евросоюз подписали кредитное соглашение о предоставлении четвертой программы макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. Первый транш на 500 млн евро по этой программе Украина получила 11 декабря. Второй транш макроэкономической помощи ЕС, в Минфине рассчитывали получить в марте-апреле 2019 года, но сомневались, что успеют.
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Оксана Маркарова транш ес
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