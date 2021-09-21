Минфин направит $1,4 млрд помощи МВФ на выплату долгов – глава совета НБУ

Министерство финансов конвертировало 1 млрд специальных прав заимствования (СПЗ) для выплат по внешнему долгу. Об этом написал глава совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.

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Он сообщил, что пик выплат по внешнему долгу приходится на 29 сентября – Украина должна выплатить свыше $1 млрд по внешней задолженности, а также более 13 млрд грн – по ОВГЗ.

"В порядке подготовки к проведению этих выплат Министерством финансов была осуществлена конвертация 1 млрд СПЗ в свободноконвертируемые валюты", – написал Данилишин.

24 августа Украина получила $2,7 млрд (1,9 млрд СПЗ) от МВФ. В НБУ заявляли, что цель этих выплат – удовлетворить глобальную потребность в повышении ликвидности и уровня резервов. Президент Владимир Зеленский считает, что эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать экономику.

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Юрий Тарасовский

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