Минфин направит $1,4 млрд помощи МВФ на выплату долгов – глава совета НБУ
21.09.2021, 17:35
Богдан Данилишин (фото из Facebook)
Министерство финансов конвертировало 1 млрд специальных прав заимствования (СПЗ) для выплат по внешнему долгу. Об этом написал глава совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Он сообщил, что пик выплат по внешнему долгу приходится на 29 сентября – Украина должна выплатить свыше $1 млрд по внешней задолженности, а также более 13 млрд грн – по ОВГЗ.
"В порядке подготовки к проведению этих выплат Министерством финансов была осуществлена конвертация 1 млрд СПЗ в свободноконвертируемые валюты", – написал Данилишин.
- 24 августа Украина получила $2,7 млрд (1,9 млрд СПЗ) от МВФ. В НБУ заявляли, что цель этих выплат – удовлетворить глобальную потребность в повышении ликвидности и уровня резервов. Президент Владимир Зеленский считает, что эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать экономику.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев • Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев • Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформаціїРазместить вакансию
Киев • LIGA.net
Последние новости
Комментарии