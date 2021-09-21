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Минфин направит $1,4 млрд помощи МВФ на выплату долгов – глава совета НБУ

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2021, 17:35
Минфин направит $1,4 млрд помощи МВФ на выплату долгов – глава совета НБУ - Фото
Богдан Данилишин (фото из Facebook)

Министерство финансов конвертировало 1 млрд специальных прав заимствования (СПЗ) для выплат по внешнему долгу. Об этом написал глава совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.

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Он сообщил, что пик выплат по внешнему долгу приходится на 29 сентября – Украина должна выплатить свыше $1 млрд по внешней задолженности, а также более 13 млрд грн – по ОВГЗ.

"В порядке подготовки к проведению этих выплат Министерством финансов была осуществлена конвертация 1 млрд СПЗ в свободноконвертируемые валюты", – написал Данилишин.

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Юрий Тарасовский
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внешний долг МВФ Богдан Данилишин﻿
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