Минфин о компенсации Коломойскому: Нет такой статьи в бюджете

По словам Маркаровой, государство рассчитывает вернуть вложенные в ПриватБанк 155 млрд грн, а не выплачивать компенсации бывшим акционерам
В Министерстве финансов не планируют компенсировать бывшему владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому деньги за национализацию банка. Об этом сообщила министр Оксана Маркарова в интервью LB.ua.
"У нас нет такой статьи в государственном бюджете. На сегодняшний день владелец ПриватБанка - государство. Государство капитализировало в этот банк 155,3 млрд грн. По плану, банк должен быть возвращен на частный рынок и приватизирован. И государство должно получить назад максимальную часть из средств, которые мы туда вложили", - сказала она.
Маркарова также добавила, что вопрос ПриватБанка важен для международного сообщества, как и вопрос надлежащего надзора над банковским сектором, что всегда было предметом внимания Международного валютного фонда (МВФ).
В то же время, она отрицает, что миссия МВФ уехала из Украины без меморандума из-за ПриватБанка.
- 23 октября руководитель Офиса президента Андрей Богдан, бывший адвокат Коломойского, в том числе, в делах ПриватБанка, заявил на встрече с послами стран G7, что, несмотря на решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного Привата бывшим акционерам.
- 17 октября Хозсуд Киева неожиданно отказался от дела о возврате акций Привата бывшим собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, хотя процесс подошел к финальной стадии - дебатам сторон. Это одно из ключевых дел по национализации ПриватБанка, которые рассматриваются в украинских судах.
- 15 октября Лондонский суд принял решение в пользу Украины и согласился рассмотреть иск ПриватБанка к бывшим собственникам по поводу вывода денег из банка и мошенничества в особо крупных размерах. По этому делу были (и остаются) заморожены активы Коломойского-Боголюбова по всему миру.
- Коломойский хочет $2 млрд компенсации за национализацию ПриватБанка, которую считает экспроприацией.
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