Минфин о компенсации Коломойскому: Нет такой статьи в бюджете

В Министерстве финансов не планируют компенсировать бывшему владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому деньги за национализацию банка. Об этом сообщила министр Оксана Маркарова в интервью LB.ua.

"У нас нет такой статьи в государственном бюджете. На сегодняшний день владелец ПриватБанка - государство. Государство капитализировало в этот банк 155,3 млрд грн. По плану, банк должен быть возвращен на частный рынок и приватизирован. И государство должно получить назад максимальную часть из средств, которые мы туда вложили", - сказала она.

Маркарова также добавила, что вопрос ПриватБанка важен для международного сообщества, как и вопрос надлежащего надзора над банковским сектором, что всегда было предметом внимания Международного валютного фонда (МВФ).

В то же время, она отрицает, что миссия МВФ уехала из Украины без меморандума из-за ПриватБанка.

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