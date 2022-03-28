Минфин объявил новый аукцион по продаже военных ОВГЗ. Минимальная инвестиция – 1000 грн

Министерство финансов объявило на завтра, 29 марта, очередной аукцион по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Привлеченные средства пойдут на обеспечение приоритетных расходов госбюджета Украины в условиях военного положения.

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Срок предлагаемых ОВГЗ – 6 месяцев и 1,3 года.

Банки-первичные дилеры и лицензированные брокеры установили различный минимальный порог для инвестирования в военные облигации.

Инвестировать в военные ОВГЗ от 1000 грн предлагают банки: Укргазбанк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, ПУМБ и Банк Южный, а также лицензионные брокеры – ICU, Универ Капитал, Dragon Capital, БТС Брокер.

Ощадбанк установил минимальный порог инвестиций в 50 000 грн.

ПриватБанк и Кредобанк – в 100 000 грн.

Таскомбанк – в 300 000 грн.

ОТП Банк и Райффайзен Банк – в 500 000 грн.

Минфин провел уже четыре аукциона по продаже военных облигаций, в результате которых госбюджет получил 19,5 млрд грн и $12 млн.

Национальный банк отдельно выкупил военные облигации на 20 млрд грн для финансирования бюджета.

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Роман Брыль

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