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Минфин объявил новый аукцион по продаже военных ОВГЗ. Минимальная инвестиция – 1000 грн

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 15:08
Минфин объявил новый аукцион по продаже военных ОВГЗ. Минимальная инвестиция – 1000 грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов объявило на завтра, 29 марта, очередной аукцион по продаже военных облигаций  внутреннего государственного займа. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.  

Привлеченные средства пойдут на обеспечение приоритетных расходов госбюджета Украины в условиях военного положения. 

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Срок предлагаемых ОВГЗ – 6 месяцев и 1,3 года. 

Банки-первичные дилеры и лицензированные брокеры установили различный минимальный порог для инвестирования в военные облигации. 

Инвестировать в военные ОВГЗ от 1000 грн предлагают банки: Укргазбанк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, ПУМБ и Банк Южный, а также лицензионные брокеры – ICU, Универ Капитал, Dragon Capital,  БТС Брокер. 

Ощадбанк установил минимальный порог инвестиций в 50 000 грн. 

ПриватБанк и Кредобанк – в 100 000 грн. 

Таскомбанк – в 300 000 грн. 

ОТП Банк и Райффайзен Банк – в 500 000 грн. 

Минфин провел уже четыре аукциона по продаже военных облигаций, в результате которых госбюджет получил 19,5 млрд грн и $12 млн.   

Национальный банк отдельно выкупил военные облигации на 20 млрд грн для финансирования бюджета. 

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Роман Брыль
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госбюджет Минфин ОВГЗ военные облигации
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