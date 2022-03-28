Минфин объявил новый аукцион по продаже военных ОВГЗ. Минимальная инвестиция – 1000 грн
Министерство финансов объявило на завтра, 29 марта, очередной аукцион по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Привлеченные средства пойдут на обеспечение приоритетных расходов госбюджета Украины в условиях военного положения.
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Срок предлагаемых ОВГЗ – 6 месяцев и 1,3 года.
Банки-первичные дилеры и лицензированные брокеры установили различный минимальный порог для инвестирования в военные облигации.
Инвестировать в военные ОВГЗ от 1000 грн предлагают банки: Укргазбанк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, ПУМБ и Банк Южный, а также лицензионные брокеры – ICU, Универ Капитал, Dragon Capital, БТС Брокер.
Ощадбанк установил минимальный порог инвестиций в 50 000 грн.
ПриватБанк и Кредобанк – в 100 000 грн.
Таскомбанк – в 300 000 грн.
ОТП Банк и Райффайзен Банк – в 500 000 грн.
Минфин провел уже четыре аукциона по продаже военных облигаций, в результате которых госбюджет получил 19,5 млрд грн и $12 млн.
Национальный банк отдельно выкупил военные облигации на 20 млрд грн для финансирования бюджета.
- 25 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров принял решение выпустить военные облигации. Заимствования в объеме до 400 млрд грн будут производиться путем поэтапного выпуска ОВГЗ.
- На первом аукционе Минфин продал военных облигаций на 8,1 млрд грн, на прошлой неделе удалось привлечь 6,6 млрд грн. 15 марта Минфин впервые продал военные облигации в долларах. 22 марта Минфин разместил военные облигации на 6 млрд грн.
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