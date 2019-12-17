Минфин открыл к обсуждению нормативные документы по РРО

Министерство финансов опубликовало на сайте для обсуждения проекты нормативно-правовых актов, необходимых для внедрения программных регистраторов расчетных операций (РРО), сообщает пресс-служба ведомства.

Среди них - изменения в приказ Минфина от 14 июня 2016 года №547 о новых порядках регистрации, ведения реестра и применения программных РРО, а также детали работы РРО в режиме офлайн.

Кроме того вносятся изменения в положение о форме и содержании расчетных документов, утвержденного приказом министерства от 21 января 2016-го №13.

Указанные проекты разработаны во исполнение закона от 20 сентября 2019-го №128 в части обеспечения возможности использования программных РРО.

Они доступны для ознакомления здесь>>>

Подробнее об РРО в смартфоне читайте здесь >>>, о налоговых изменениях для ФОП здесь >>>