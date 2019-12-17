Минфин открыл к обсуждению нормативные документы по РРО

Проекты нормативных документов по "кассовым аппаратам в смартфоне" открыли для обсуждения
Министерство финансов опубликовало на сайте для обсуждения проекты нормативно-правовых актов, необходимых для внедрения программных регистраторов расчетных операций (РРО), сообщает пресс-служба ведомства.
Среди них - изменения в приказ Минфина от 14 июня 2016 года №547 о новых порядках регистрации, ведения реестра и применения программных РРО, а также детали работы РРО в режиме офлайн.
Кроме того вносятся изменения в положение о форме и содержании расчетных документов, утвержденного приказом министерства от 21 января 2016-го №13.
Указанные проекты разработаны во исполнение закона от 20 сентября 2019-го №128 в части обеспечения возможности использования программных РРО.
Они доступны для ознакомления здесь>>>
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17 октября президент Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой законопроекты №1053-1 и N1073 о применении РРО в торговле, общественном питании и сфере услуг для детенизации расчетов. С 1 января 2021 года кассовые аппараты должны использовать, в том числе, все физлица-предприниматели, которые работают на 2-4 группах плательщиков Единого налога.
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Бизнесменам разрешили использовать программные РРО в дополнение к аппаратным. По сути это софт, который можно установить на гаджет торговца по тому же принципу, что и обычные приложения на смартфон. Программный РРО будет выдавать электронный чек и передавать информацию о каждой операции на сервер фискалов. Налоговая покажет прототип "РРО в смартфоне" до февраля.
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Представители бизнес-среды неоднозначно отреагировали на законопроекты №1053 и №1073. В частности, сооснователь Новой Почты Владимир Поперешнюк назвал их атакой на бизнес.
Подробнее об РРО в смартфоне читайте здесь >>>, о налоговых изменениях для ФОП здесь >>>