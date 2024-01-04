Минфин подтвердил: Украина склоняется к польской модели налогообложения ФОПов

Замминистра Светлана Воробей намекнула, что налоги для "зарплатных ФОП" будут повышать, но не сейчас

Светлана Воробей (Фото: Минфин)

Министерство финансов склоняется к реформе упрощенной системы налогообложения по польской модели. Об этом рассказала заместитель министра финансов Светлана Воробей в ходе обсуждения Национальной стратегии доходов на мероприятии Центра экономической стратегии.

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"Мы взяли за основу польскую систему налогообложения малого и среднего бизнеса. В Польше существует дифференцированная система, там достаточно много ставок – от 2% до 20%. Они меняются время от времени, в зависимости от экономики. Самые высокие ставки – это ставки на виды деятельности, в которых самая низкая затратная часть, [например] предоставление услуг и виды деятельности, как бы толерантнее сказать, которые используются для подмены трудовых отношений гражданско-правовыми или отношениями с ФОП", — сказала Воробей.



Говорить о конкретных размерах ставок упрощенки Минфин пока не планирует.

"У нас есть приблизительный перечень ставок, но это не будет вноситься сиюминутно, это будет широко обсуждаться с бизнесом. Это будет публичный процесс", — сказала Воробей.

Изменение налоговой модели не является близкой перспективой. Министерство финансов предупредило, что сначала должна состояться реформа Государственной налоговой службы и только потом можно будет говорить об изменении налогов.