Мінфін: Спочатку буде реформа Податкової і тільки потім – зміна податків

Між реформою процесів Податкової служби та переходом до фундаментальних змін податкової політики має пройти не менше ніж рік

Офіс ДПС у Києві (Фото - tax.gov.ua)

Без змін у роботі Державної податкової служби неможливі кроки з удосконалення податкової політики, такі як зміна податкових режимів. Тож реформа Податкової служби є першочерговим завданням для уряду, повідомило Міністерство фінансів.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Між реформою процесів Податкової служби та переходом до фундаментальних змін податкової політики має пройти не менше ніж рік, вважає міністерство.

Цей період дасть змогу оцінити ефективність та достатність змін для того, щоб можна було говорити про те, що держава зробила все можливе для відновлення довіри платників податків до контролювальних органів.

Як зазначено в Національній стратегії доходів до 2030 року (НСДУ), "зміст заходів реформ та підходи до їх впровадження, викладені в цій стратегії, можуть зазнавати змін. Водночас загальний їх напрям має бути збережено".

Згідно НСДУ, є дві ключові реформи податкового адміністрування, від виконання яких залежить можливість впровадження змін податкової політики. Ці реформи є найкритичнішими для платників податків, зокрема – перегляд спрощеної системи оподаткування, зміна моделі оподаткування ПДФО тощо.

1. Виконання заходів щодо забезпечення конфіденційності та захисту даних в системах Податкової.

Йдеться про захист інформації, одержаної від платників податків та податкових агентів, і унеможливлення зловживань щодо її використання для будь-яких інших цілей, крім контролю за сплатою податків, особливо – для тиску на бізнес.

2. Реалізація Концепції управління ризиками у Податковій.

Податкова продовжить розвивати систему управління ризиками дотримання податкового законодавства, яка буде інтегрованою в організаційну структуру та процеси діяльності служби.

У межах системи управління ризиками вживатимуться заходи реагування на виявлені податкові ризики: від сприяння добровільному дотриманню вимог законодавства платниками податків (шляхом їх попередження про податковий ризик та можливість самостійного його усунення) до примусового дотримання вимог (шляхом спрямування податкового контролю на діяльність платників податків, які систематично грубо порушують законодавство).

Читайте також: Зеленський заявив, що хоче податкову без податківців і митницю без митників

27 грудня Кабінет міністрів схвалив Національну стратегію доходів України на 2024-2030 роки, що було останнім маяком Міжнародного валютного фонду для уряду на 2023 рік.

Національна стратегія доходів – це 147-сторінковий документ, який у Мінфіні називають дорожньою картою реформування податкової та митної системи й баченням майбутньої системи доходів України.

Вона буде одним із керівних інструментів для формування наступних бюджетів.

Стратегічним результатом документа є досягнення та утримання відношення доходів до номінального ВВП на рівні не менш ніж довоєнний (≈27 % від ВВП, без урахування ЄСВ). Для цього Україна повинна буде провести велику кількість реформ.