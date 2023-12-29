Минфин: Сначала будет реформа Налоговой и только потом – смена налогов
Без изменений в работе Государственной налоговой службы невозможны шаги по усовершенствованию налоговой политики, такие как изменение налоговых режимов. Поэтому реформа Налоговой службы является первоочередной задачей для правительства, сообщило Министерство финансов.
Между реформой процессов Налоговой службы и переходом к фундаментальным изменениям налоговой политики должно пройти не менее года, считает министерство.
Этот период позволит оценить эффективность и достаточность изменений для того, чтобы можно было говорить о том, что государство сделало все возможное для восстановления доверия налогоплательщиков к контролирующим органам.
Как отмечено в Национальной стратегии доходов до 2030 года (НСДУ), "содержание мер реформ и подходы к их внедрению, изложенные в этой стратегии, могут претерпевать изменения. Вместе с тем общее их направление должно быть сохранено".
Согласно НСДУ, есть две ключевые реформы налогового администрирования, от выполнения которых зависит возможность внедрения изменений налоговой политики. Эти реформы наиболее критичны для налогоплательщиков, в частности – пересмотр упрощенной системы налогообложения, изменение модели налогообложения НДФЛ и т.д.
1. Выполнение мер по обеспечению конфиденциальности и защиты данных в системах Налоговой.
Речь идет о защите информации, полученной от налогоплательщиков и налоговых агентов, и о невозможности злоупотреблений относительно ее использования для любых других целей, кроме контроля за уплатой налогов, тем более – для давления на бизнес.
2. Реализация Концепции управления рисками в Налоговой.
Налоговая продолжит развивать систему управления рисками соблюдения налогового законодательства, которая будет интегрирована в организационную структуру и процессы деятельности службы.
В рамках системы управления рисками будут приниматься меры реагирования на выявленные налоговые риски: от содействия добровольному соблюдению требований законодательства налогоплательщиками (путем их предупреждения о налоговом риске и возможности самостоятельного его устранения) до принудительного соблюдения требований (путем направления налогового контроля на деятельность налогоплательщиков, которые систематически грубо нарушают законодательство).
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27 декабря Кабинет министров одобрил Национальную стратегию доходов Украины на 2024-2030 годы, что было последним маяком Международного валютного фонда для правительства на 2023 год.
Национальная стратегия доходов – это 147-страничный документ, который в Минфине называют дорожной картой реформирования налоговой и таможенной системы и видением будущей системы доходов Украины.
Он будет одним из руководящих инструментов для формирования следующих бюджетов.
Стратегическим результатом документа является достижение и удержание отношения доходов к номинальному ВВП на уровне не менее довоенного (≈27 % от ВВП, без учета ЕСВ). Для этого Украина должна провести большое количество реформ.
- Совет директоров МВФ 11 декабря одобрил второй пересмотр программы EFF с Украиной и выделил транш на $900 млн по программе на 2023-2027 годы. МВФ также обнародовал обновленный меморандум с 12 дополнительными обязательствами Украины.
- 22 декабря во время заседания правительства был выполнен еще один маяк МВФ на 2023 год – проект Дорожной карты реформирования управления публичными инвестициями.