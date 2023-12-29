Минфин: Сначала будет реформа Налоговой и только потом – смена налогов

Между реформой процессов Налоговой службы и переходом к фундаментальным изменениям налоговой политики должно пройти не менее года

Офис ГНС в Киеве (Фото - tax.gov.ua)

Без изменений в работе Государственной налоговой службы невозможны шаги по усовершенствованию налоговой политики, такие как изменение налоговых режимов. Поэтому реформа Налоговой службы является первоочередной задачей для правительства, сообщило Министерство финансов.

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Между реформой процессов Налоговой службы и переходом к фундаментальным изменениям налоговой политики должно пройти не менее года, считает министерство.

Этот период позволит оценить эффективность и достаточность изменений для того, чтобы можно было говорить о том, что государство сделало все возможное для восстановления доверия налогоплательщиков к контролирующим органам.

Как отмечено в Национальной стратегии доходов до 2030 года (НСДУ), "содержание мер реформ и подходы к их внедрению, изложенные в этой стратегии, могут претерпевать изменения. Вместе с тем общее их направление должно быть сохранено".

Согласно НСДУ, есть две ключевые реформы налогового администрирования, от выполнения которых зависит возможность внедрения изменений налоговой политики. Эти реформы наиболее критичны для налогоплательщиков, в частности – пересмотр упрощенной системы налогообложения, изменение модели налогообложения НДФЛ и т.д.

1. Выполнение мер по обеспечению конфиденциальности и защиты данных в системах Налоговой.

Речь идет о защите информации, полученной от налогоплательщиков и налоговых агентов, и о невозможности злоупотреблений относительно ее использования для любых других целей, кроме контроля за уплатой налогов, тем более – для давления на бизнес.

2. Реализация Концепции управления рисками в Налоговой.

Налоговая продолжит развивать систему управления рисками соблюдения налогового законодательства, которая будет интегрирована в организационную структуру и процессы деятельности службы.

В рамках системы управления рисками будут приниматься меры реагирования на выявленные налоговые риски: от содействия добровольному соблюдению требований законодательства налогоплательщиками (путем их предупреждения о налоговом риске и возможности самостоятельного его устранения) до принудительного соблюдения требований (путем направления налогового контроля на деятельность налогоплательщиков, которые систематически грубо нарушают законодательство).

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27 декабря Кабинет министров одобрил Национальную стратегию доходов Украины на 2024-2030 годы, что было последним маяком Международного валютного фонда для правительства на 2023 год.

Национальная стратегия доходов – это 147-страничный документ, который в Минфине называют дорожной картой реформирования налоговой и таможенной системы и видением будущей системы доходов Украины.

Он будет одним из руководящих инструментов для формирования следующих бюджетов.

Стратегическим результатом документа является достижение и удержание отношения доходов к номинальному ВВП на уровне не менее довоенного (≈27 % от ВВП, без учета ЕСВ). Для этого Украина должна провести большое количество реформ.