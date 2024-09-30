Минфин поменяет модель расчетов с больницами: счета будут не в банках, а в Казначействе

Государство хочет усилить контроль над тем, как медицинские учреждения используют свои деньги по программе медицинских гарантий

Фото: EPA / ANDRZEJ LANGE

Министерство финансов хочет поменять модель расчетов с больницами по программе медицинских гарантий, которая позволяет людям бесплатно лечиться. Об этом сообщила его пресс-служба.

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Сейчас деньги по программе распределяются Национальной службой здоровья по счетам разных больниц в банках, где они хранятся. Ежемесячно это очень большая сумма денег – более 22 млрд гривен.

ЕКР – основной счет государства, с которого оно осуществляет расчеты в пределах предусмотренного бюджетного плана. Остаток на этом счете непостоянен и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.

Министерство решило, что в условиях войны и критичности поддержки ликвидности единого государственного казначейского счета такая модель не способствует финансовой устойчивости государства.

Поэтому с 1 марта 2025 года (согласно проекту государственного бюджета) деньги начнут перечислять поставщикам медицинских услуг на внебюджетные счета в органах казначейства.

Минфин считает, что это не усложнит работу больниц, но поможет стране лучше управлять своими финансами во время войны. Небюджетные счета обслуживаются так же, как счета в банках, и для осуществления платежей нужно будет только отправить платежное поручение, как больницы делают сейчас. Такие платежи будут иметь самый высокий уровень приоритетности.

Эти деньги остаются личными средствами поставщиков медицинских услуг и будут использоваться на нужды учреждения здравоохранения.

Публикация Минфина – это реакция на заявление Совета общественного контроля НСЗУ. Он считает, что казначейские счета для коммунальных учреждений здравоохранения – это возвращение к ручному управления "сверху", невозможность свободного и оперативного распоряжения средствами администрацией больницы, зависимость от утверждения платежей со стороны Казначейства.

Он попросил исключить из проекта закона о государственном бюджете на 2025 год норму, которая предусматривает использование исключительно внебюджетных счетов в Казначействе для учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности.