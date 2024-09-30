Мінфін змінить модель розрахунків з лікарнями: рахунки будуть не в банках, а в Казначействі

Держава хоче посилити контроль за тим, як медичні заклади використовують свої гроші за програмою медичних гарантій

Фото: EPA / ANDRZEJ LANGE

Міністерство фінансів хоче змінити модель розрахунків із лікарнями за програмою медичних гарантій, що дозволяє людям безплатно лікуватися. Про це повідомила його пресслужба.

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Зараз гроші за програмою розподіляються Національною службою здоров’я на рахунки різних лікарень у банках, де вони зберігаються. Щомісяця це дуже велика сума грошей – понад 22 млрд гривень.

ЄКР – основний рахунок держави, з якого вона здійснює розрахунки у межах передбаченого бюджетного плану. Залишок на цьому рахунку є непостійним і залежить від періоду року та стану виконання дохідної частини бюджету.

Міністерство вирішило, що в умовах війни та критичності підтримки ліквідності єдиного державного казначейського рахунку така модель не сприяє фінансовій стійкості держави.

Тому з 1 березня 2025 року (згідно з проєктом державного бюджету), гроші почнуть перераховувати надавачам медичних послуг на небюджетні рахунки в органах казначейства.

Мінфін вважає, що це не ускладнить роботу лікарень, але допоможе країні краще керувати своїми фінансами під час війни. Небюджетні рахунки обслуговуються так само як рахунки в банках, і для здійснення платежів потрібно буде лише відправити платіжне доручення, як лікарні роблять зараз. Такі платежі будуть мати найвищий рівень пріоритетності.

Ці гроші залишаються особистими коштами надавачів медичних послуг і будуть використовуватися на потреби закладу охорони здоров’я.

Публікація Мінфіну – це реакція на заяву Ради громадського контролю НСЗУ. Вона вважає, що казначейські рахунки для комунальних закладів охорони здоров’я – це повернення до ручного управління закладом "згори", неможливість вільного й оперативного розпорядження коштами адміністрацією закладу, залежність від затвердження платежів з боку Казначейства.

Вона попросила прибрати з проєкту закону про державний бюджет на 2025 рік норму, що передбачає використання виключно небюджетних рахунків у Казначействі для закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності.