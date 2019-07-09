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09.07.2019, 19:18

Минфин одолжил на внутреннем рынке еще 6 млрд грн

Минфин одолжил на внутреннем рынке еще 6 млрд грн

Почти 3 млрд грн принесли ОВГЗ с обращением на пять с половиной лет

Министерство финансов на аукционах 9 июля доразместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и привлекло в госбюджет 6 млрд грн, сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

Срок погашения ОВГЗ - в 2025 году.

Ставка доходности по 3-месячным ОВГЗ снижена на 20 базисных пунктов - до 17,24%, по 6-месячным - до 17,6% (на 34 бп), по 1-летним - 18,0% (30 бп), по 3-летним - 16,75% (20 бп), 5,5-летним - 15,85%.

5,5-летние ОВГЗ принесли 2,9 млрд грн.

Ранее сообщалось, что за пять месяцев 2019 года иностранцы вложили в украинские облигации более 51 млрд грн.

11 июня Минфин впервые выпустил долгосрочные ОВГЗ с шестилетним сроком обращения. Сумма привлеченных средств от шестилетних ОВГЗ составила 3,42 млрд грн.

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Теги: Минфин, ОВГЗ
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