Минфин продал ОВГЗ на 1,1 млрд грн

Сегодня, 15 октября, Министерство финансов Украины на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 1,149 млрд грн.

Как свидетельствуют данные Минфина, трехмесячные ОВГЗ были проданы на сумму 519,77 млн грн; годовые - 513,25 млн грн; двухлетние ОВГЗ - на 116,13 млн грн.

Cтавки доходности составили по трехмесячным ОВГЗ - 15,35%; по однолетним - 14,93%; по двухлетним - 15,1%.