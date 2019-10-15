Минфин продал ОВГЗ на 1,1 млрд грн

Почти половину суммы обеспечили трехмесячные ОВГЗ - 520 млн грн
Сегодня, 15 октября, Министерство финансов Украины на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 1,149 млрд грн.
Как свидетельствуют данные Минфина, трехмесячные ОВГЗ были проданы на сумму 519,77 млн грн; годовые - 513,25 млн грн; двухлетние ОВГЗ - на 116,13 млн грн.
Cтавки доходности составили по трехмесячным ОВГЗ - 15,35%; по однолетним - 14,93%; по двухлетним - 15,1%.
- Портфель ОВГЗ в собственности иностранных инвесторов по итогам еженедельного аукциона на 10 октября достиг 98 млрд грн, увеличившись на 1,2% (или 1,2 млрд грн).
- На аукционах 8 октября Минфин привлек почти в два раза больше - 2,15 млрд грн.
- 1 октября министерству удалось привлечь всего 77,2 млн грн. Тогда состоялся первый аукцион по продаже облигаций через платформу Bloomberg.
- Рекордную сумму 17,2 млрд грн Министерству финансов удалось привлечь 30 июля.