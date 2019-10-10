Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

300 журналистов. Зеленский проводит пресс-марафон – трансляция

Иностранцы возобновили покупку украинских гособлигаций

Иностранцы возобновили покупку украинских гособлигаций
10.10.2019, 16:56

По данным НБУ, доля нерезидентов на рынке ОВГЗ выросла до 12%

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности иностранных инвесторов по итогам еженедельного аукциона достиг 98 млрд грн, увеличившись на 1,2% (или 1,2 млрд грн). Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

В целом, по подсчетам регулятора, объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации, по сравнению с началом года, вырос в 15,5 раз, или на 91,8 млрд грн. Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ выросла до 12%. На начало года этот показатель был менее 1%.

Напишите нам
ОВГЗ гособлигации
Комментарии
Последние новости
 