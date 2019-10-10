Иностранцы возобновили покупку украинских гособлигаций

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности иностранных инвесторов по итогам еженедельного аукциона достиг 98 млрд грн, увеличившись на 1,2% (или 1,2 млрд грн). Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

В целом, по подсчетам регулятора, объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации, по сравнению с началом года, вырос в 15,5 раз, или на 91,8 млрд грн. Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ выросла до 12%. На начало года этот показатель был менее 1%.