Минфин продал военные облигации на 4,7 млрд грн – меньше всего за последние недели

Министерство финансов привлекло только 4,7 млрд грн в ходе аукциона по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа во вторник. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

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Это самый плохой результат с 19 апреля, когда Минфин продавал военные облигации в валюте.

Министерство предлагало трехмесячные облигации под 9,5%, полугодовые под 10,0% и полуторагодовые под 11,5%. Последние принесли всего 87 млн грн.

Национальный банк считает, что Минфину нужно повышать ставки по военным облигациям, ориентируясь на текущие и прогнозируемые темпы инфляции, то есть 16-20%.

Военные облигации являются одним из главных источников финансирования дефицита государственного бюджета в период полномасштабной войны. По состоянию на 10 мая они принесли государству почти 170 млрд грн, но 100 млрд грн пришлось на нерыночный выкуп бумаг Нацбанком.

Андрей Водяный

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