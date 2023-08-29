Минфин продал военные облигации на 7,3 млрд грн. Инвесторы скупали трехлетние ОВГЗ
29.08.2023, 18:36
Фото: пресс-служба НБУ
Министерство финансов продало на аукционе гособлигаций на 7,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Инвесторам предлагались ОВГЗ, номинированные в гривне.
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Наибольшим спросом пользовались трехлетние облигации под 19,18% (продано на 5,29 млрд грн).
Также Минфин разместил ОВГЗ сроком на 1,2 года под 17,8% на 117 млн грн и 1,5-летние под 18,35% на 1,79 млрд грн.
Инвесторы военных облигаций поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших воинов оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами, подчеркивают в министерстве.
С начала года Минфин продал ОВГЗ на 161,7 млрд грн.
- 20 июня 2023 года Минфин перед рекордным погашением ОВГЗ привлек на аукционе сразу 31,4 млрд грн.
- 21 июня в "Дие" появилась новая именная облигация. Инвесторы в "Мариуполь" начали получать выплаты.
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