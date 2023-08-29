UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минфин продал военные облигации на 7,3 млрд грн. Инвесторы скупали трехлетние ОВГЗ

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 18:36
Минфин продал военные облигации на 7,3 млрд грн. Инвесторы скупали трехлетние ОВГЗ - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Министерство финансов продало на аукционе гособлигаций на 7,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина. 

Инвесторам предлагались ОВГЗ, номинированные в гривне.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Наибольшим спросом пользовались трехлетние облигации под 19,18% (продано на 5,29 млрд грн). 

Также Минфин разместил ОВГЗ сроком на 1,2 года под 17,8% на 117 млн грн и 1,5-летние под 18,35% на 1,79 млрд грн.

Инвесторы военных облигаций поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших воинов оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами, подчеркивают в министерстве. 

С начала года Минфин продал ОВГЗ на 161,7 млрд грн.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Роман Брыль
МинфинОВГЗвоенные облигации
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 