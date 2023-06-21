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В Дие появилась новая именная облигация. Инвесторы в "Мариуполь" начали получать выплаты

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 14:32
В Дие появилась новая именная облигация. Инвесторы в
Фото: FEDOROV/Telegram

В приложении "Дия" появилась новая военная именная облигация – "Новая Каховка". Об этом сообщает пресс-служба министерства цифровой трансформации.   

Дата погашения облигации – 1 мая 2024 года, ставка – 18,2%. Как указано в приложении при покупке облигации — ее номинальная стоимость 1000 грн. Но купить облигацию можно по более дешевой цене – 862 грн. В дату погашения на карточку єПідтримка инвестору поступит 1000 грн за одну облигацию "Новая Каховка". 

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"Облигация "Новая Каховка" в Дие – это еще один действенный способ помощи. Купите, чтобы поддержать экономику государства, помочь Силам обороны, и получите гарантированную прибыль", — призвал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.  

Он добавил, что сегодня начались выплаты инвесторам, которые купили в Дие именные облигации "Мариуполь". Они получат выплату — сумму вклада и процент — на карточку єПідтримка или, при желании, могут реинвестировать доход в новые военные облигации.  

Каждая облигация отображается в Дие как документ и является персональным упоминанием о вкладе в помощь государству и силам обороны.

Кроме новой облигации "Новая Каховка" в Дие также доступны именные военные облигации "Симферополь", "Ялта", "Севастополь" и "Донецк".  

Чтобы купить облигацию в Дие, необходимо: зайти в приложение, на главном экране кликнуть на "Военные облигации", выбрать облигацию, партнера и количество, поставить электронную подпись и оплатить любой картой. Облигация в течение трех дней появится рядом с документами.  

Покупать облигации можно в неограниченном количестве. 

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Роман Брыль
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