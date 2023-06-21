В Дії з'явилася нова іменна облігація. Інвестори у "Маріуполь" почали отримувати виплати

В застосунку "Дія" з'явилася нова військова іменна облігація — "Нова Каховка". Про це повідомляє пресслужба міністерства цифрової трансформації.

Дата погашення облігації – 1 травня 2024 року, ставка – 18,2%. Як зазначено в застосунку під час купівлі облігації, її номінальна вартість 1000 грн. Але купити облігацію можна за дешевшою ціною – 862 грн. У дату погашення на картку єПідтримка інвестору надійде 1000 грн за одну облігацію "Нова Каховка".

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"Облігація "Нова Каховка" в Дії – це ще один дієвий спосіб допомоги. Купуйте, щоб підтримати економіку держави, допомогти Силам оборони, та отримайте гарантований прибуток", – закликав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він додав, що сьогодні розпочалися виплати інвесторам, які купили в Дії іменні облігації "Маріуполь". Вони отримають виплату — суму вкладу та відсоток — на картку єПідтримка або, за бажанням, можуть реінвестувати дохід у нові військові облігації.

Кожна облігація відображається в Дії як документ і є персональною згадкою про внесок у допомогу державі та силам оборони.

Окрім нової облігації "Нова Каховка" в Дії також доступні іменні військові облігації "Сімферополь", "Ялта", "Севастополь" та "Донецьк".

Щоб купити облігацію в Дії, необхідно: зайти в застосунок, на головному екрані клацнути на "Військові облігації", вибрати облігацію, партнера та кількість, поставити електронний підпис та сплатити будь-якою карткою. Облігація протягом трьох днів з'явиться поряд із документами.

Купувати облігації можна у необмеженій кількості.

На середину березня 2023 року українці вклали пів мільярда гривень у військові облігації в Дії.

5 квітня в Дії з'явилася нова іменна облігація – "Ялта".

9 червня в Дії з'явилася нова іменна облігація "Сімферополь".

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