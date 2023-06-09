Інвестиція у деокупацію Криму. В "Дії" з'явилася нова іменна облігація
В застосунку "Дія" стала доступна іменна військова облігація "Сімферополь". Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Дата погашення облігації – 15 січня 2025 року, ставка – 19,5%.
Гроші від купівлі військової облігації — це інвестиція в економіку України та допомогу армії. При цьому інвестор отримує гарантований прибуток, нагадують у міністерстві.
Кожна облігація відображається в "Дії" як документ і є персональним нагадуванням про внесок у допомогу державі та силам оборони, додає міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Крім нової облігації "Сімферополь", в "Дії" також доступні іменні військові облігації "Ялта", "Севастополь", "Донецьк" та "Маріуполь".
Щоб купити облігацію в "Дії", необхідно: зайти в застосунок, на головному екрані клацнути на "Військові облігації", вибрати облігацію, партнера та кількість, поставити електронний підпис і оплатити будь-якою карткою. Облігація протягом трьох днів з'явиться поряд з документами.
Купувати облігації можна у необмеженій кількості.
Станом на кінець травня українці придбали 1 млн військових облігацій у застосунку "Дія" на 1 млрд грн.
- 3 жовтня 2022 року Мінцифра представила військові облігації в Дії.
- На середину березня 2023 року українці вклали півмільярда гривень у військові облігації в Дії.
- 5 квітня в Дії з'явилася нова іменна облігація — Ялта.
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