Инвестиция в деоккупацию Крыма. В "Дие" появилась новая именная облигация

В приложении "Дия" стало доступна именная военная облигация "Симферополь". Об этом сообщает пресс-служба министерства цифровой трансформации.

Дата погашения облигации – 15 января 2025 года, ставка – 19,5%.

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Деньги от покупки военной облигации — это инвестиция в экономику Украины и в помощь армии. При этом инвестор получает гарантированную прибыль, напоминают в министерстве.

Каждая облигация отображается в "Дие" как документ и является персональным упоминанием о вкладе в помощь государству и силам обороны, добавляет министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кроме новой облигации "Симферополь", в "Дие" также доступны именные военные облигации "Ялта", "Севастополь", "Донецк" и "Мариуполь".

Чтобы купить облигацию в "Дие", необходимо: зайти в приложение, на главном экране кликнуть на "Военные облигации", выбрать облигацию, партнера и количество, поставить электронную подпись и оплатить любой картой. Облигация в течение трех дней появится рядом с документами.

Покупать облигации можно в неограниченном количестве.

По состоянию на конец мая украинцы приобрели 1 млн военных облигаций в приложении "Дия" на 1 млрд грн.

3 октября 2022 года Минцифра представила военные облигации в Дие.

На середину марта 2023 года украинцы вложили полмиллиарда гривен в военные облигации в Дие.

5 апреля в Дие появилась новая именная облигация — Ялта.

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