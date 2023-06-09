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Инвестиция в деоккупацию Крыма. В "Дие" появилась новая именная облигация

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 15:14
Инвестиция в деоккупацию Крыма. В
Фото: FEDOROV/Telegram

В приложении "Дия" стало доступна именная военная облигация "Симферополь". Об этом сообщает пресс-служба министерства цифровой трансформации.   

Дата погашения облигации – 15 января 2025 года, ставка – 19,5%.

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Деньги от покупки военной облигации —  это инвестиция в экономику Украины и в помощь армии. При этом инвестор получает гарантированную прибыль, напоминают в министерстве. 

Каждая облигация отображается в "Дие" как документ и является персональным упоминанием о вкладе в помощь государству и силам обороны, добавляет министр цифровой трансформации Михаил Федоров.   

Кроме новой облигации "Симферополь", в "Дие" также доступны именные военные облигации "Ялта", "Севастополь", "Донецк" и "Мариуполь". 

Чтобы купить облигацию в "Дие", необходимо: зайти в приложение, на главном экране кликнуть на "Военные облигации", выбрать облигацию, партнера и количество, поставить электронную подпись и оплатить любой картой. Облигация в течение трех дней появится рядом с документами. 

Покупать облигации можно в неограниченном количестве. 

По состоянию на конец мая украинцы приобрели 1 млн военных облигаций в приложении "Дия" на 1 млрд грн.  

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Роман Брыль
деоккупация КрымасимферопольМинцифравоенные облигацииприложение Дия
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