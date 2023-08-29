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Мінфін продав військові облігації на 7,3 млрд грн. Інвестори скуповували трирічні ОВДП

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 18:36
Мінфін продав військові облігації на 7,3 млрд грн. Інвестори скуповували трирічні ОВДП - Фото
Фото: пресслужба НБУ

Міністерство фінансів продало на аукціоні держоблігацій на 7,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Інвесторам пропонувалися ОВДП, номіновані у гривні.

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Найбільший попит мали трирічні облігації під 19,18% (продано на 5,29 млрд грн).

Також Мінфін розмістив ОВДП терміном на 1,2 року під 17,8% на 117 млн грн та 1,5-річні під 18,35% на 1,79 млрд грн.

Інвестори військових облігацій підтримують Збройні Сили України та забезпечують наших воїнів зброєю, патронами, технікою, харчуванням та медикаментами, наголошують у міністерстві.

З початку року Мінфін продав ОВДП на 161,7 млрд грн.

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Роман Бриль
ОВДПМінфінвійськові облігації
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