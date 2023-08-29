Мінфін продав військові облігації на 7,3 млрд грн. Інвестори скуповували трирічні ОВДП

Міністерство фінансів продало на аукціоні держоблігацій на 7,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Інвесторам пропонувалися ОВДП, номіновані у гривні.

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Найбільший попит мали трирічні облігації під 19,18% (продано на 5,29 млрд грн).

Також Мінфін розмістив ОВДП терміном на 1,2 року під 17,8% на 117 млн грн та 1,5-річні під 18,35% на 1,79 млрд грн.

Інвестори військових облігацій підтримують Збройні Сили України та забезпечують наших воїнів зброєю, патронами, технікою, харчуванням та медикаментами, наголошують у міністерстві.

З початку року Мінфін продав ОВДП на 161,7 млрд грн.

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