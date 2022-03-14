Минфин проведет третий аукцион по продаже военных облигаций 15 марта
Министерство финансов проведет третий аукцион по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Средства от облигаций будут использованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.
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Срок обращения облигаций – 1 год, валюта – гривня, доллар США.
Приобрести облигации могут как граждане Украины, так и иностранные инвесторы.
Приобрести ОВГЗ можно через банки-первичные дилеры. Список первичных дилеров – тут.
По результатам двух предыдущих аукционов по размещению военных облигаций Минфин привлек в госбюджет 14,7 млрд грн.
- 25 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров принял решение выпустить военные облигации. Заимствования до 400 млрд грн будут производиться путем поэтапного выпуска ОВГЗ. 1 марта Минфин разместил первые военные облигации на 8,1 млрд грн, 6 марта – на 6,6 млрд грн.
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