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Минфин проведет третий аукцион по продаже военных облигаций 15 марта

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 19:14
Минфин проведет третий аукцион по продаже военных облигаций 15 марта - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов проведет третий аукцион по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.     

Средства от облигаций будут использованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения. 

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Срок обращения облигаций – 1 год, валюта – гривня, доллар США. 

Приобрести облигации могут как граждане Украины, так и иностранные инвесторы. 

Приобрести ОВГЗ можно через банки-первичные дилеры. Список первичных дилеров – тут.    

По результатам двух предыдущих аукционов по размещению военных облигаций Минфин привлек в госбюджет 14,7 млрд грн. 

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Роман Брыль
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Минфин ОВГЗ военные облигации
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