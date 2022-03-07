Минфин проведет второй аукцион по продаже военных облигаций 8 марта

Министерство финансов проведет второй аукцион по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Средства от облигаций будут использованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

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Номинальная стоимость одной облигации – 1000 грн, срок обращения – 1 год, ставка доходности – 10%.

Приобрести облигации могут как граждане Украины, так и иностранные инвесторы.

Приобрести ОВГЗ можно через банки-первичные дилеры. Список первичных дилеров – тут.

Первый аукцион по продаже военных облигаций состоялся 1 марта 2022 года, от продажи которых в государственный бюджет было привлечено 8,1 млрд грн.

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Роман Брыль

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