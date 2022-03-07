Минфин проведет второй аукцион по продаже военных облигаций 8 марта
Министерство финансов проведет второй аукцион по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Средства от облигаций будут использованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.
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Номинальная стоимость одной облигации – 1000 грн, срок обращения – 1 год, ставка доходности – 10%.
Приобрести облигации могут как граждане Украины, так и иностранные инвесторы.
Приобрести ОВГЗ можно через банки-первичные дилеры. Список первичных дилеров – тут.
Первый аукцион по продаже военных облигаций состоялся 1 марта 2022 года, от продажи которых в государственный бюджет было привлечено 8,1 млрд грн.
- 25 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров принял решение возобновить выпуск военных облигаций, как в 2014 году. Заимствования в объеме до 400 млрд грн будут производиться путем поэтапного выпуска ОВГЗ.
- 1 марта Минфин продал военных облигаций на 8,1 млрд грн.
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