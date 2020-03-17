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Минфин провел ОВГЗ-аукцион. Ставка рекордно снижена

Минфин провел ОВГЗ-аукцион. Ставка рекордно снижена
17.03.2020, 19:18

Сегодня инвесторам предложили гособлигации, номинированные в долларах США по ставке 3,5%

17 марта Министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет $71,6 млн или 1,9 млрд грн в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что после короткого перерыва по результатам проведенных консультаций с банками-первичными дилерами Минфин нашел инструменты для проведения успешного размещения ОВГЗ с приемлемой доходностью для финансирования госбюджета.

В результате инвесторам предложили облигации, номинированные в долларах США со сроком обращения 10 месяцев. Средневзвешенная ставка доходности составила 3,5%.

  • 10 марта Минфин отменил аукционы по продаже ОВГЗ из-за нестабильности на мировых финансовых рынках.
  • Фондовые рынки 9 марта обрушились из-за распада соглашения ОПЕК+ (подробнее тут). Фьючерсы на S&P 500 упали на максимально возможные за день 5%. Европейские индексы провалились на 5-9%, японский фондовый индекс Nikkei потерял 5,1%. Австралийский S&P/ASX 200 обвалился на 7,3%. Для него это было худшее падение с кризисного 2008 года.
  • 9 марта подешевели и ВВП-варранты Украины на 9,2% до 81,8% номинала, а доходность еврооблигаций выросла на 1-1,1 процентный пункт (п.п.).
  • 3 марта на аукционе по продаже ОВГЗ Минфин привлек в бюджет 6,58 млрд грн. Из них почти 6,6 млрд грн от продажи ОВГЗ, номинированных в евро.
  • 4 декабря 2019 года Минфину впервые удалось разместить ОВГЗ в долларах под ставку ниже 4%.
Андреева Анна
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Минфин ОВГЗ
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